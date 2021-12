Harmonia do Samba é atração de cruzeiro

Após todo o agito da folia de Momo, o grupo Harmonia do Samba segue com a agenda de shows lotada. Nesta quarta-feira, 24, a banda embarca no Cruzeiro do Harmonia do Samba, evento em que anima viagem em pelo Sudeste brasileiro até sábado. Xanddy montou repertório especial, recheado com hits do grupo e do verão 2010 como 'A Gente Sacode', 'Tudo Bem' e 'Comando'. Mais informações nos telefones 3013-4048 e 3321-3687.











adblock ativo