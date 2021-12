Harmonia do Samba confirma participação de Aviões na estreia da "Melhor Segunda"

A banda Harmonia do Samba que há 15 anos realiza o projeto de verão “A melhor segunda-feira do mundo” confirmou nesta terça-feira, 27, a participação da Aviões do Forró na abertura da temporada no dia 9 de janeiro. No dia, além do show do Harmonia do Samba o público vai curtir também o show completo de Belo.

Com palco 360, o evento será realizado no Estádio de Pituaçu. Os portões estão programados para abrir às 21h e os ingressos estão à venda na Ticketimix, Line Bilheteria, Pida e Balcões de Ingressos dos Shoppings. A pista custa R$50,00 e o Camarote R$ 80,00, valores de primeiro lote.

adblock ativo