Harmonia do Samba chega ao seu 15º CD

De cara, Tá no DNA dá pistas do que o ouvinte vai encontrar lá por dentro. A capa do novo CD do Harmonia do Samba não traz nada além do nome da banda e do álbum, acima de uma foto em preto e branco.

A paisagem, familiar a qualquer bairro de periferia de Salvador, completa a mensagem. Xanddy e sua trupe chegaram à maioridade com uma pegada mais clean e reverenciando suas origens.

"Esse disco vem depois do DVD de 20 anos e para a gente simboliza um novo ciclo, sem deixar de fazer menção ao lugar onde tudo começou", define o vocalista da banda que nasceu em Capelinha de São Caetano.

Daquele jeito

São 12 faixas, sendo sete inéditas e outras cinco já apresentadas num EP lançado no primeiro semestre. A resposta do público fez Daquele Jeito ganhar o posto de música de trabalho.

O carro-chefe aposta no groove arrastado para falar de amor, com aquela sensualidade brejeira. Mas sem nem passar perto da erotização baixo-astral que virou marca registrada da maioria das bandas de pagode baianas.

Enfim, atualiza a fórmula que permite ao Harmonia manter a curva do sucesso ao longo de 21 anos, com mais de quatro milhões de discos vendidos e uma média de 120 shows por ano.

"Existem certos cuidados. A gente procura suavizar as letras. É dançante, é gostoso. Se for para ir até embaixo, vá. Se quiser rebolar, rebole. Mas nossa música não é erótica e não constrange ninguém", observa Xanddy.

Mistura de ritmos

Na mesma levada estão as duas faixas que registram participações especiais. Com Anitta, Sonhei com Você mistura o suingue do pagode com o acento pop-eletrônico do funk. Já com o xará Xande de Pilares, Jeitinho Diferente flerta com o samba de roda.

Todo Mundo se Joga e É o Harmonia são a cara do Carnaval e soam como convocação para os fãs. Molejinho é outra séria candidata a hit do verão que se aproxima.

Só que Não é uma divertida sátira à sofrência amorosa, com um quê de "pagonejo". Flechada do Prazer também caminha por essa seara de ritmos. Mas Xanddy garante que sua preferida é a romântica Não Foi fácil. "É a que mais me toca", confessa.

adblock ativo