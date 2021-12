Há 13 anos, coletivo GIA questiona uso que se faz dos espaço

Em vez de malhar o Judas no Sábado de Aleluia, ir de bar em bar pedindo perdão para o boneco. Montar uma plataforma flutuante na água e deixar que as pessoas deem o uso que quiserem. Medir a real aprovação no desfile do 2 de Julho com placas de "curti" e "não curti".

Ações como essas podem até parecer brincadeira, mas para o Grupo de Interferência Ambiental (GIA) são coisas sérias. Pautados pelo bom humor, há 13 anos o coletivo formado por arte-educadores, designers e artistas visuais promove este tipo de iniciativas para questionar o uso que se faz dos espaços urbanos e suas relações com a política e a arte.

Com atuação principalmente em espaços públicos, vez por outra o GIA também ocupa lugares mais institucionalizados, como galerias e centros culturais. Por meio de fotografias, vídeos e objetos que aproximam as pessoas, o coletivo apresenta parte de seu trabalho na exposição Homo Ludens, que fica em cartaz até sábado no Instituto Cultural Brasil Alemanha (Icba).

"É esquisito, mas é isso mesmo. Não precisa assinar, preencher papel, deixar RG, nada. É só pegar a bicicleta e dar uma volta", explicou Cristiano Piton, um dos integrantes do coletivo, ao segurança do Icba, pouco habituado ao uso proposto para um dos objetos da exposição.

Na mostra, além de uma mesa de carimbos e um banquinho para jogar dama, o GIA também leva para o espaço fechado o Caramujo, um dos ícones do grupo. A tenda feita de lona amarela, a mais barata do mercado, ganha diferentes dimensões a depender do lugar e do propósito, podendo funcionar como área festiva, sombra ou abrigo.

"Uma vez, em Recife, vendedores ambulantes se apropriaram do Caramujo para venderem. Em São Paulo, deixamos como moradia para uma pessoa que vivia na rua", conta a artista visual Ludmila Britto.

Extrapolando fronteiras

As performances e experiências do coletivo extrapolam as fronteiras das artes, envolvendo artes visuais, cinema, arquitetura, cultura e política.

"O GIA é um arcabouço de linguagens. Quando expomos em um lugar mais institucionalizado, acabamos trazendo a vivência da rua para esse espaço", explica Tininha Llanos, outra integrante do grupo.

O cenógrafo e diretor de arte Luis Parras destaca a tensão que pode surgir nas experiências marcadas pelo imprevisto no espaço público, em geral pouco aproveitado nos grandes centros.

"Na galeria você espera que as pessoas vão olhar seu trabalho. Na rua, você joga a experiência no peito das pessoas. O embate, a situação de conflito é constante", acrescenta Parras, que completa o time do GIA juntamente com Everton Marco Santos e Mark Dayves.

Inspiração

Tendo como inspiração o trabalho de Hélio Oiticica (1937 - 1980) e os movimentos neoconcretista e situacionista europeu, o coletivo é adepto da arte conceitual. Ao negar a obra de arte em favor do processo e da efemeridade, o GIA usa os objetos e as ações do cotidiano para transformar aspectos da linguagem estética.

Assim, tirar o rótulo de uma cerveja e colocar o do coletivo é uma forma de questionar a indústria da bebida e sua publicidade, no projeto batizado de Cerveja Gia. Já o Baba na Ladeira põe dois times para jogar em terreno íngreme, tendo placares políticos do tipo "Israel x Palestina" ou "Gás lacrimogênico x Vândalos".

"Quando as pessoas olham nosso trabalho na rua, elas não veem arte. A gente pensa que essa experiência pode explodir numa fagulha muito maior. A gente se espelha muito na observação da realidade, não é abstração. O que é o cotidiano das grandes cidades se não uma linguagem estética?", questiona Parras.

