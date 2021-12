Gusti Rosemffet e Ciça Fittipaldi ministram excursão para profissionais de ilustração

Nos dias 14 a 18 de outubro acontece o evento "Desenhar com o Coração", no Hotel Vale do Jiquiriçá (distância de 250 km de Salvador). O evento consiste em uma imersão no mundo da Ilustração ministrada pelos artistas Gusti Rosemffet e Ciça Fittipaldi, ilustradores de reconhecimento internacional e nacional.

Voltada para profissionais de ilustração e artes visuais, a imersão consiste no diálogo entre os ilustradores com o público onde eles buscam, através de suas vivências artísticas, abordar temáticas sobre a produção de imagens, narratividade e força de expressão autoral.

Sobre os artistas

Gusti e Ciça tem como características o seu engajamento com temáticas da natureza, com sua conservação e com as experiências vividas entre os povos originários. Por isso os elementos "Água, Terra, Fogo, Ar" serão os condutores da excurssão.

O valor de deslocamento, hospedagem e alimentação estão inclusos no pacote e os interessados poderão se inscrever através do site.

