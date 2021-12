Gustavo Leão interpreta homossexual em "Ti Ti Ti"

Convidado para participar da próxima novela das 19h, “Ti Ti Ti”, o ator Gustavo Leão vai dar vida a um personagem gay no remake, que tem direção de Maria Adelaide Amaral e previsão para começar a ser exibida no segundo semestre deste ano na Rede Globo, segundo informações da coluna Zap, publicada no Uol.



O jovem ator fará, pela primeira vez, um personagem homossexual. Até então, Gustavo Leão estava acostumado a interpretar galãs na televisão. À coluna, contou como será o seu papel: "Ele vai 'sair do armário' para a família quando começar a novela. Mas já terá até um namorado".

