Guitarrista do U2 cai do palco durante show no Canadá; veja

A coisa não anda fácil para os integrantes da banda irlandesa U2. Primeiro foi Bono Vox, que caiu de bicicleta e acabou com o braço quebrado. Nesta quinta-feira, 14, foi o guitarrista The Edge que caiu do palco durante uma apresentação em Vancouver, no Canadá.

A banda executava o clássico I still haven't found what I'm looking for, quando o guitarrista se distraiu e pisou no vazio.

No entanto ,pelo Instagram, o músico até brincou com o episódio "Didn't see the edge (a beirada). Estou bem".

