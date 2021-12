Guig Guetto lança primeiro EP

A banda Guig Ghetto vai lançar nesta terça-feira, 14, o primeiro EP da carreira. O novo projeto do grupo comandado por Falcão conta com quatro faixas e pode ser conferido através do aplicativo 'Guig Ghetto'. O álbum traz como música de trabalho a canção 'Já vai né?', uma mistura do pagode com o sertanejo e o forró, além de "SDR da Guig", um samba-de-roda, "Só você", mais romântica, e 'Me leva".

A banda completa 11 anos e chegou ao estrelato com a música Pressão, em 2004. Em 2006, o grupo lançou o segundo CD denominado "Guig Ghetto - A Banda Que Balança o Povo". O disco apresentou uma releitura do primeiro álbum e trouxe as inéditas "Quem Balança o Povo", "Calma", "Cabeça de Gelo" e "Bateu na Lata". Em 2008, o grupo alçou novos vôos e lançou o terceiro CD de carreira, desta vez, acompanhado do primeiro DVD, o "Guig Ghetto Naturalmente"

