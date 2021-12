Guig Ghetto participa de ensaio de Reinaldo

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A banda baiana Guig Ghetto é a convidada do ensaio do cantor Reinaldo NAscimento, ex- vocalista do grupo Terra Samba, desta quinta-feira, 13, no Bar Bohemia Music Bar, no bairro da Barra, às 22 horas. Os ingressos custam R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem) e devem ser adquiridos no local.



O ex-cantor do Terra Samba se apresenta com seu novo projeto em carreira solo: o Samba Axé, uma Mistura de axé, samba, samba reggae e afoxé, entre outros ritmos brasileiros. Já o grupo Guig Ghetto aproveitará a participação na festa para divulgar a música “Comandante”, que rendeu um clipe independente.



| Serviço |



Ensaio de Reinaldo Nascimento

Onde: Bar Bohemia Music Bar, Barra

Quando: 13 de janeiro, quinta-feira, às 22 horas

Quanto: R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem)



