Gugu faz estátua de Silvio Santos para presentear ex-patrão

O apresentador Gugu Liberato se encontrou com Silvio Santos nesta segunda-feira, 7, para entregar um presente inusitado: uma estátua do ex-patrão. "Estamos aqui. O Silvio acaba de receber...", começou a falar, quando foi interrompido pelo próprio: "Um presente do Gugu!"

"Agora tem dois Silvios: um que vai ficar na porta do SBT e outro que vai ficar no palco do SBT. E o Gugu fica na Record jogando contra!", brincou o dono da emissora, para risos do amigo e das pessoas que estavam à sua volta.

Um dos principais nomes do SBT nas décadas de 1980, 1990 e 2000, Gugu está fora da emissora desde 2009, quando deixou de apresentar o Domingo Legal e se transferiu para a Record TV.

