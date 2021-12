​Guga Walla encerra temporada de stand up comedy

Nesta quarta-feira, 31, às 20h, o humorista baiano Guga Walla realiza a última apresentação do seu espetáculo Humor 100 Regras no Teatro Sesi Rio Vermelho. Em meio às discussões sobre o politicamente correto e a busca por uma separação de diferentes estilos de fazer humor, Guga Walla faz uma apresentação para provocar e propor a discussão sobre o mundo das regras no humor.

Guga Walla, ator que representa Jair, torcedor do Bahia do quadro humorístico Jair & Vicentino, propõe uma apresentação com as diversas formas de fazer rir: as piadas, o stand up comedy e o personagem cômico. As observações sobre a comédia brasileira e de momentos do cotidiano são abordadas de forma hilária através do stand up comedy, com um toque especial de piadas.

adblock ativo