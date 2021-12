Grupo Terra Samba volta de cara renovada

O grupo baiano Terra Samba, que vai completar 20 anos de estrada em 2010, reaparece no cenário musical brasileiro a todo vapor e com muitas novidades. Entre as principais estão a saída do cantor Reinaldo Nascimento, para a entrada dos vocalistas Mano Moreno, ex-Bragaboys, e Márcio Bahia, e o CD promocional O Novo Som do Terra.

A nova dupla que assumiu os vocais junta-se ao percussionista e a um dos fundadores da banda, Márcio Ornelas, e chega com muitos planos para recolocar o Terra Samba no topo das paradas musicais – lugar que ocupou em 1998, com o Ao Vivo e a Cores. Para isso, já está na pauta começar uma série de ensaios em Salvador no início do verão e o lançamento de um CD/DVD ao vivo até o final deste ano, para comemorar o aniversário de 20 anos da banda.

“Estamos empolgados e muito envolvidos com o projeto, que está bem legal. Ano que vem será um ano de comemorações e o Terra merece. Já os ensaios, sempre gostei de fazê-los, pois é uma forma de juntar os amigos, os fãs e as pessoas que gostam da gente. Fiz isso com os grupos em que passei e pretendo colocar em prática aqui”, conta Mano.

A primeira aposta já foi feita: seguir a linha de dois vocalistas, também utilizada por grupos como Vixe Mainha, Afrodisíaco e alguns outros.

“Temos o timbre de voz muito diferente. Fizemos isso intencionalmente, com o intuito de poder proporcionar ao público elementos diferentes em um mesmo show”, revela Mano.



Apesar de ter ficado meio esquecido, o grupo continuou fazendo shows regularmente fora da Bahia, Nesta volta, muda também a parte musical.



“O Terra marcou época, então a ideia é manter a base. Conseguimos encaixar nossas características com o estilo. Mas também estamos misturando sonoridades, como samba, afro-pop, axé e samba-reggae. Até mesmo porque o universo musical está mais para a mistura de ritmos do que para manutenção deles”, explica o cantor.

