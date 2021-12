Grupo se reúne para discutir produção e patrocínio à arte

A reflexão sobre sobre questões relacionadas ao financiamento, consumo e produção de arte pode ser parte do processo criativo. É isso que o projeto Tripa - Trilogia do Patrocínio se propõe a realizar, articulando artistas de múltiplas linguagens em momentos de discussão e criação.

"Queremos fazer isso do ponto de vista do artista. Muita gente reclama dos editais, mas acaba assumindo práticas que não são muito favoráveis à criação, se apropria de forma pouco proveitosa dos mecanismos, enquanto poderia potencializar mais", afirma Rafael Rebouças, coordenador geral do projeto.

O ponta pé inicial do Tripa acontece nesta quarta-feira, 10, às 17 horas, no Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha, com o bate-papo Café na Conta do Estado, que enfoca um dos pilares da iniciativa: as relações com o governo no financiamento à cultura, os artistas e o público, seja pelos editais, leis de incentivo ou espaços públicos.

A conversa reunirá a equipe Tripa e nomes como Djalma Thürler, diretor teatral e Secretário de Cultura de Madre de Deus, a performer Paula Carneiro, a produtora cultural Ellen Melo e o diretor teatral e dramaturgo Gordo Neto.

"Ser artista e estar como gestor tem me dado experiência para lidar com muitas situações, entender o processo e que o tempo do poder público é diferente do poder do artista. Mas não se pode ser nem oito nem 80. É preciso criar um diálogo fértil entre os agentes", afirma Djalma Thürler.

O desdobramento artístico das discussões relacionadas ao primeiro tema será apresentado durante a caminhada do Dia da Independência da Bahia, 2 de julho, na Procissão do Santo Estado, um cortejo cênico que vai compartilhar as criações de performers.

Dia 17, o segundo bate-papo, Café com a Iniciativa Privada, discutirá as relações da arte com as empresas, desafios e potencialidades dessa relação. O resultado da conversa será transformado por um grupo de artistas no Manifesto Acorda Empresa!, que será lançado no formato de flash mob, espalhando-se em vários pontos da cidade, assim como também será fixado em espaços públicos e compartilhado em diversos meios.

Já as relações entre artistas e público será o mote do terceiro bate-papo, que acontecerá em agosto e terá como produto o espetáculo colaborativo Construa-nos!.

