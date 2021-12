Grupo PIM grava DVD da peça "Donos da Terra"

Depois de vencer o Prêmio Braskem 2010 em duas categorias (Melhor Direção e Melhor Peça Infantojuvenil), o espetáculo “Donos da Terra”, encenado por crianças moradoras do bairro de Fazenda Coutos III, vai ganhar um DVD. Todo o conteúdo da montagem será gravado no dia 20 de junho, às 11h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), pelo Projeto Domingo TCA.

A peça tem como tema central o somatório de diversos textos de importantes escritores brasileiros, a exemplo de Castro Alves, João Cabral de Melo Netto, João Ubaldo Ribeiro e Clarice Lispector. As obras foram selecionadas e compiladas especialmente para o contexto da peça pelos atores-mirins e pelo diretor João Gonzaga.

“Donos da Terra” é a terceira montagem do Projeto de Iniciação Musical (PIM). Os primeiros trabalhos do grupo foram “E Lá Vai o Trem” e “Povo Daqui”, todos com texto e concepção de Luiz Gonzaga, também professor de arte-educação da Escola Comunitária São Miguel, onde as crianças estudam.

Depois da gravação do DVD, o elenco se prepara para começar a encenar a quarta peça, “A Lenda do Peixe Grande”. Com direção de Elísio Lopes, o espetáculo mostra um intercâmbio cultural Brasil – Angola e a previsão é que a estreia em palcos baianos aconteça no segundo semestre deste ano.



| Serviço |



Gravação do DVD do espetáculo Donos da Terra

Onde: sala principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quando: 20 de junho, às 11h

Quanto: R$ 1 (compra individual no dia do espetáculo, a partir das 9 horas, no TCA)

adblock ativo