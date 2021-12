Grupo percussivo Quabales se apresenta no Domingo no TCA

O tocar dos tambores na Rua do Norte, no Nordeste de Amaralina, divide os vizinhos. Tem os que amam e os que não são tão chegados aos batuques incessantes do Quabales. Mas numa coisa todos concordam: melhor os meninos comandando a percussão do que ao relento nas ruas do bairro.

O projeto sócio educativo que existe há seis anos, idealizado por Marivaldo dos Santos e Fernanda Mello, promove a fusão entre a percussão baiana e a linguagem do STOMP, grupo percussivo em cartaz na Broadway há mais de 20 anos e do qual Marivaldo faz parte.

Com aulas de percussão, violão, canto, percussão corporal e performática, o grupo tem como objetivo a inclusão social de adolescentes e jovens, usando a música e a arte como ferramentas para o combate às drogas e à violência.

No Quabales a música, a performance, a percussão baiana, o hip hop, o canto, o som eletrônico e a percussão corporal se misturam criando uma linguagem mundial. O grupo se apresenta amanhã, às 11h, no projeto Domingo no TCA com ingressos a R$1,00.

A programação faz parte do Novembro Negro, série de comemorações pelo Dia da Consciência Negra organizadas pelo Teatro Castro Alves.

"Começamos vindo de fora para dentro. Para nós, estar no palco do TCA era tudo que queríamos. Ainda mais nesse projeto de inclusão no teatro, que conversa com o que a gente prega. Pregamos inclusão de todas as maneiras", conta Marivaldo dos Santos.

Antes de tocar em casa, o Quabales Show – Grupo performático do projeto – coleciona diversas participações em grandes eventos, como o Rock in Rio deste ano onde dividiu o palco sunset com a cantora baiana Margareth Menezes

Homenagens

A apresentação deste domingo, intitulada Homenagens, reúne uma série de tributos. Cantores de barzinho, mulheres e grandes personalidades serão inspirações para perfomances, músicas e poemas feitos pelo grupo. Mas, dentre todos, a grande celebração será a comunidade de Amaralina, convidada especial do Quabales.

Grupo é formado por jovens do Nordeste de Amaralina (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

"O show está vindo com várias homenagens, dentro dele estamos englobando tudo que faz parte da vida na comunidade, do cotidiano. Queremos mostrar essa linguagem nova, que é o que faz o Quabales, que mistura o convencional e o não convencional", avalia Marivaldo.

A apresentação vai contar com a participação dos STOMP Jesse Armerding e Manny Osoria . O grupo também vai apresentar a canção inédita Janela de Daniela Mercury e Marivaldo.

Mas o ponto alto do show fica por conta da união do Quabales Show com os moradores de Amaralina.

O momento é de grande importância para os integrantes do grupo, que prometem emocionar os convidados especiais. Quem sabe , depois do show, o batuque dos tambores deixe de ser pauta das reuniões da vizinhança.

"Estar no TCA, fazendo um show nosso, sempre foi um sonho meu. O bairro vai para prestigiar. Isso é demais. É importante levarmos o povo de Amaralina ao teatro e ser um show acessível", conta Carol Caroline vocalista do Quabales Show e professora de canto do Quabales Social.

Seubara, responsável pelos poemas que serão recitados amanhã, se mostra emocionado com a apresentação. " Somos exemplos para as crianças mais novas. Mostramos que somos capazes. É muito importante para o nosso dia a dia".

Para Fernanda Mello, uma das idealizadoras do projeto, celebrar a consciência negra em uma programação acessível a população baiana é dar continuidade aos princípios do projeto.

"A conscientização é o motivo de estarmos aqui. É para abrir portas e janelas, criar oportunidades e abraçar a comunidade. Queremos fortalecer isso cada vez mais", diz.

Ana Carolina Passos* Grupo percussivo Quabales se apresenta no Domingo no TCA

