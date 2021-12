O grupo holandês Vengaboys lançou um clipe da música "2 Brazil" com uma "homenagem", no mínimo, curiosa ao Brasil. Durante todo o clipe, o que aparece são seios balançando. "Nosso vídeo para 2 Brazil sem o Bra (sutiã, em inglês)". Confira abaixo o vídeo com a "homenagem":

Da Redação Grupo lança clipe '2 Brazil' com 'homenagem' à Copa no País

adblock ativo