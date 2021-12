Grupo de Teatro abre vagas para jovens entre 14 a 18 anos em Salvador

O Grupo de Teatro da Policia Militar da Bahia e o Grupo de Teatro Junto e Misturado, da Base Comunitária de Itinga, convidam jovens com idade entre 14 a 18 anos para participarem da seleção para compor o elenco do espetáculo “Tati Búfala”. Ao todo são seis vagas, mas não há limite para o número de inscritos.

As inscrições estão abertas até quinta-feira, 14, através do site, e a seletiva acontecerá no dia 15 de março, às 14h, no mesmo local. Os interessados devem apresentar um documento de identidade. Também estão abertas as inscrições para oficinas de música, teatro e capoeira.

O espetáculo escrito por Gabriel Matos e dirigido por Luide Prins, com estreia prevista para o segundo semestre de 2019, tem como tema a luta contra o bullying e preconceito nas escolas, dentro da convivência entre alunos, professores e família.

adblock ativo