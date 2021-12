Grupo de balé do TCA se apresenta de graça em cidades do interior

As cidades de Itabuna, Ilhéus, Mutuípe e Lauro de Freitas, além de Salvador, serão contempladas com apresentações gratuitas do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), que integra a programação "Abril – Mês da Dança”, da Fundação Cultural do Estado (Funceb) e da Secretaria de Cultura (Secult), a partir do dia 14 deste mês. Os bailarinos vão apresentar a mais nova montagem, '1Porum1Praum'.

O espetáculo tem início na capital baiana, nesta quarta, na Praça João Paulo II, no bairro de Alagados. Depois, segue para o sul da Bahia. No sábado, 17, os artistas estarão em Itabuna, na Praça Otávio Mangabeira. No domingo, 18, é a vez do público de Ilhéus, na Praça D. Eduardo.

Todas as apresentações começam às 17 horas. Os moradores do município de Mutuípe, localizado no Vale do Jiquiriçá, a 235 quilômetros de Salvador, poderão conferir '1Porum1Praum' em duas ocasiões, mas somente no final do mês, nos dias 24, na Praça Góes Calmon, e no dia 25, na Avenida Bartolomeu Chaves, em frente à Casa da Cultura.

Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, o espetáculo ocorre no dia 27, na Praça da Matriz. O encerramento da programação “Abril - Mês da Dança” será realizado na capital baiana, no dia 29, na Lagoa do Abaeté.

O BTCA estreou esse trabalho no último dia 28, na Praça 2 de julho, no Campo Grande. Na sequência, fez mais duas apresentações – no Solar Boa Vista de Brotas, na Biblioteca Pública do Estado, nos Barris; e na Praça São Brás, em Plataforma. O grupo atua com 20 bailarinos-intérpretes.

| Serviço |



Evento: '1Porum1Praum', do BTCA

Quando: De 14 a 29 de abril, às 17h

Onde: Itabuna, Ilhéus, Mutuípe, Lauro de Freitas e Salvador

Quanto: Entrada gratuita

