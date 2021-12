Grupo carioca promove mostra e atividades na Caixa

Crianças e adultos, baianos e turistas estão sendo convidados para ingressar em um mundo de contos populares, que mostra o universo de várias culturas. A iniciativa é do grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias, que apresenta, a partir desta terça-feira, 6, na Caixa Cultural, a exposição interativa "Viagem pelo Mundo Através das Histórias".

Projeto inédito em Salvador, a mostra, que fica em cartaz até 8 fevereiro, convida o público a percorrer os cinco continentes, conhecendo culturas e costumes diversos, através de cenários formados por tapetes, além de bonecos de pano , que se transformam em múltiplos personagens.



"A exposição é interativa porque as pessoas podem manusear os objetos com acervos de várias produções de Os Tapetes Contadores de Histórias, a exemplo do cenário da história russa Machenka e o Urso", informa Cadu Cinelli, ator, contador de histórias, diretor teatral e um dos fundadores da trupe.



O grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, que completará 17 anos em junho de 2015, se dedica à pesquisa. Produz e realiza espetáculos, sessões de histórias, oficinas, exposições interativas e projetos culturais que envolvem oralidade, artes visuais e teatro, tendo reconhecimento pelo público e crítica especializada. Participa de vários festivais.



Tradição peruana

Segundo Cadu Cinelli, "na exposição interativa seis livros contam história da tradição oral peruana". Ele afirma que o trabalho do grupo surgiu a partir de oficina com o diretor francês Tarak Hamman, que criou técnica de contar história em tapetes.



A partir daí, o grupo criou uma identidade própria, criando repertório que vai desde contos populares de origens diversas a escritores como Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade, Jutta Bauer, Manoel de Barros, Marina Colasanti, entre outros.



Vale lembrar que, além da exposição, o grupo realizará sessões de histórias, a oficina Ateliê de Histórias - Formação de contadores de histórias, de 13 a 30 de janeiro, entre outras atividades (veja abaixo).





