Grupo baiano é indicado ao Grammy Latino

O grupo baiano Pirombeira é um dos indicados ao 18º Grammy Latino. O trabalho assinado pela artista visual Lia Cunha concorre na categoria Melhor Projeto Gráfico.

Eles disputam com ‘Na Medida do Impossível – Ao Vivo no Inhotim’, de Fernanda Takai; ‘Sol’, de Gustavo Galo (cantor e compositor da Trupe Chá de Boldo) e ‘Três no Samba’, de André Mehmari, Eliane Faria e Gordinho do Surdo.

A Pirombeira já recebeu oito indicações no Prêmio Caymmi de Música e venceu em duas categorias: Melhor Show e Melhor Música com letra.

