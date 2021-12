Grupo americano Dinosaur Jr. faz show neste domingo na Concha

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

De vez em quando (bem de vez em quando, na verdade), uma graça divina concede um alívio para os sofridos roqueiros baianos e lhes oferece um show de rock internacional realmente interessante – para compensar as falácias anuais de verão. Depois do Placebo em 2005 e do Mudhoney em 2008, chegou a hora de a Bahia conferir, ao vivo, as melodias e o peso que celebrizaram os norte-americanos do Dinosaur Jr. como uma das bandas mais representativas do rock alternativo na década de 1990.



O grupo, liderado pelo superguitarrista J. Mascis, se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste próximo domingo, último dia do festival recifense No Ar Coquetel Molotov, que acontece todos os anos na capital pernambucana desde 2004 – e chega à Bahia para ficar, segundo a sua idealizadora, Ana Garcia.





