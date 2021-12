Grife Chanel se renova com o mesmo Karl Lagerfeld

A Chanel surpreendeu nesta terça-feira, 2, na passarela da Semana de Moda de Paris pela grande criatividade de Karl Lagerfeld, que, em seus 30 anos a serviço da marca, situou a 'maison' entre as mais prestigiadas do mundo.

A coleção prêt-à-porter primavera-verão 2013 da casa fundada por Coco Chanel em 1910 mostrou que o 'kaiser' é o costureiro que melhor renova a marca.

O tradicional traje em 'tweed' deu lugar, sob sua criação, a um bolero bicolor com botões de pérolas, a uma jaqueta com mangas quimono e a um conjunto com as costuras à mostra.

A elegância assinada com a agulha de Lagerfeld ressurgiu com estilo renovado em vestidos com inspirações sessentistas, em peças com delicados brocados de flores e em chiffon coberto por imitações de penas.

O clássico 'tweed' ganhou ares juvenis em combinações coloridas e formas leves.

Mas o papel de destaque foi para os acessórios: volumosos colares de pérolas, os óculos de sol clássicos de Coco Chanel, bolsas de aro duplo e chapéus com imensas abas de plástico causaram furor na plateia.

A paleta de cores é ampla, mas cuidadosamente combinada. Os clássicos preto e branco convivem com modelos de cor berinjela, vermelho, rosa, azul, turquesa e lilás.

Na grande coleção, composta por mais de 80 croquis, há calças cigarrete e shorts, saias curtas e longas, vestidos, trajes e blusas.

O desfile da Chanel também chamou a atenção pela majestosa encenação.

Sob a famosa cúpula do Grand Palais de Paris, o luminoso salão homenageava as energias renováveis: pás de moinhos de vento giravam sobre a passarela, que simulava a superfície de painéis solares.

Em uma Semana de Moda de Paris que aguardava ansiosamente para saber o rumo que casas históricas como Dior e Saint Laurent seguiriam com novos diretores artísticos, a Chanel confirma que só precisa de Karl Lagerfeld para iniciar, a cada temporada, uma nova era.

