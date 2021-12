Gretchen quer apresentar Thammy a Katy Perry e diz que adoraria tê-la como nora

Depois do sucesso da parceria para o vídeo de "Swish Swish", Katy Perry e Gretchen finalmente puderam conversar e se conhecer melhor. O encontro foi por meio de uma chamada em vídeo exibida durante o programa Fantástico deste domingo, 11, da TV Globo. As cantoras conversaram com a ajuda da repórter Ana Carolina Raimundi, que traduziu as falas de cada uma.

Katy Perry disse a Gretchen que adoraria conhecer Thammy, seu filho. "Yes! Thammy é apaixonado por ela!", respondeu a brasileira. "Eu vou gostar muito de repente se ela for minha nora", brincou.

Gretchen convidou Katy para conhecer sua casa no Recife, tomar sol e dançar frevo. A americana, por sua vez, disse que quer aprender a rebolar com a brasileira.

Katy Perry virá ao País nesta semana para shows em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa de Gretchen confirmou à reportagem que ela deve participar da apresentação de Katy em São Paulo, no dia 17 de março.

