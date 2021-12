Gregorio Duvivier: “Hoje em dia, ter empatia e conceitos sociais é crime“

De 2013 a 2016, Gregorio Duvivier já escreveu muitas crônicas para a Folha de São Paulo, e algumas delas foram reunidas no seu livro mais recente: Caviar é uma Ova (Companhia das Letras - R$ 34,90). Nele, Duvivier mostra que a política está em tudo. Já escreveu quase dez livros e é com essa experiência que ele compartilha seu pensamento sobre a literatura, nesse domingo, 4, no projeto Você é o que Lê, que acontece no Teatro Castro Alves, às 11h. O evento conta também com a presença de Chico Sá, Maria Ribeiro e mediação de Lázaro Ramos.

O título do livro Caviar é uma Ova faz referência à esquerda caviar, como algumas pessoas te chamam. É muito recorrente falarem isso quando se trata de alguém de classe alta defendendo direitos sociais. Mas o próprio Karl Marx não era pobre, Che Guevara também não, assim como tantos outros revolucionários. Então você acha que é falta de conhecimento mesmo quando falam isso?

Exatamente. Perfeito. Acho que tem muito a ver com ignorância e falta de empatia. Hoje em dia você ter empatia é crime, você ter conceitos sociais é crime. “Você é rico, imagina, pra quê se preocupar com pobre?" Sendo que é exatamente porque eu tenho privilégio que eu me preocupo com quem não tem e quero diminuir a desigualdade. "Ah, você é contra a desigualdade e tem um Iphone.” Eu quero que todo mundo tenha acesso a Iphone, então sou a favor que todos tenham acesso ao capitalismo [bem de consumo].

Você também já foi muito atacado por apoiar o feminismo. Você acha que isso tem muito a ver com uma lacuna de percepção dentro da luta?

Exatamente. Muito importante. A gente não percebe. A esquerda, às vezes, não percebe que a força de um movimento é proporcional à quantidade de pessoas que estão engajadas nele. Então, por exemplo, é uma coisa que a Parada Gay sabe. Nunca vi um hétero ser expulso da Parada Gay. O feminismo, às vezes, cai nisso de excluir aqueles que estão querendo entrar e ajudar e tal.

No texto Serhumanidade, você brinca que, a depender da droga ou se tomou cachaça ou não, você tende a ser mais de esquerda, de extrema direita, de direita libertária e até do socialismo utópico. E ao final, diz que são direitos humanos, não deveria ter lado. A exemplo da política partidária, você acha que, na disputa de poder, acabam se esquecendo do direito da população?

Eu acho que todas discussões são bem vindas, mas tem momentos que às vezes esbarra nos direitos, que eu acredito que são universais. Então o problema todo hoje em dia é que a gente, as pessoas no Brasil, elas não são apenas partidárias, o problema é a questão humanitária no Brasil, tem gente que é contra o seu direito de existir, quem é contra os homossexuais é contra o ser humano. E é o direito universal de você se apaixonar, casar com quem você quiser. O problema do Brasil é esse, que está atrasado em relação ao mundo. O aborto é reconhecido pela ONU como um direito. Na ONU! E o Brasil não.

Você já participou antes do projeto Você é o que Lê. O que espera do encontro nesse domingo?

Eu gosto muito de conversar com eles, com o Chico Sá e com a Mariana, e tem o Lázaro também, que sou fã, ídolo, grande ator, o Lázaro. Então eu adoro os nossos embates afetivos. A gente discorda, mas se admira muito, então a discordância faz parte. E a gente não está muito acostumado com isso no Brasil. E temos acréscimos, um tenta somar no pensamento do outro.

