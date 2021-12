Green Day lança primeiro single de iUno! em julho

O Green Day acaba de anunciar a primeira música de trabalho de ¡Uno!, primeiro disco da sua trilogia. Trata-se de Oh Love. O single será lançado no dia 16 de julho, de acordo com o site oficial da banda.

Segundo nota publicada no Green Day Eulogy, a possível tracklist divulgada como sendo de ¡Uno! é na verdade uma mistura dos três álbuns, portanto, resta aguardar quais serão as músicas deste primeiro lançamento.



Abaixo você confere um áudio de “Oh Love” em um dos shows surpresas do ano passado:





