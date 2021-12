Grazi Massafera volta às passarelas em "As cariocas"

Grazi Massafera vai matar a saudade das passarelas. Uma vez Miss Paraná na vida real, a atriz agora será Michele, a Desinibida do Grajaú, no episódio homônimo da série "As cariocas", coproduzida pela Globo e a Lereby de Daniel Filho. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, ela contracenou com Marcelo D2 e vestiu maiô com a estampa do calçadão de Ipanema e a faixa de Miss Grajaú.









adblock ativo