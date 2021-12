Grávida de gêmeos, Ivete Sangalo transforma Cidade do Rock em micareta do amor

O furacão Ivete Sangalo transformou a Cidade do Rock em uma grande micareta do amor no inicio da noite desta sexta-feira, 15. Primeira atração do Palco Mundo, a baiana começou o show com quatro músicas poderosas: O Farol, Festa, Sorte Grande e Abalou. A sequência não só conquistou o público como mostrou a força da música pop nacional.

"Quero fazer uma homenagem a alguém muito especial e que já tocou no Rock in Rio. Viva o grande Cazuza!", disse Ivete antes de uma performance dançante de Pro Dia Nascer Feliz.

Mensagens contra o racismo e a homofobia também foram levadas para o Palco Mundo. Bandeiras nas cores do movimento LGBT pediam o fim da intolerância. "Queria mudar meu nome para alegria hoje", brincou ela. "É uma realização pessoal enorme estar aqui hoje", complementou. O público, ensandecido, gritava: "É a melhor cantora do Brasil".

Meu maravilhoso amor sempre comigo ❤️🙏🏻 #rockinrio #veveta #trioeletrico Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Set 15, 2017 às 6:36 PDT

Grávida de gêmeos e com uma barriguinha já saliente, Ivete pulou menos do que de costume, embora a energia de sua performance tenha sido exatamente a mesma. A cantora fez questão de honrar suas raízes e promoveu uma bela homenagem ao axé music. A cantora lembrou hits de Daniela Mercury, Claudia Leitte e É O Tchan. "Quem aqui já foi ao carnaval de Salvador? Vamos relembrar algumas coisas, então?", brincou. "Obrigado, minha Bahia, por fazer de mim uma artista tão feliz e realizada." Ivete ainda tocou sucessos da Banda Eva, seu ex-grupo. A balada Quando a Chuva Passar também emocionou o público, que cantou em coro.

"Eu fiquei muito triste. Sou fã da Lady Gaga. Queria tirar foto com ela. Mandei tanta mensagem. Ela jamais brincaria com isso. Precisamos mandar energias boas para que ela fique boa logo", comentou Ivete sobre o cancelamento do show de Lady Gaga, improvisando um coro de Bad Romance, da americana.

Gisele

Mais cedo, por volta das 18h45, ninguém menos do que Gisele Bündchen subiu ao Palco Mundo, ao lado de Ivete Sangalo, para lançar a campanha Belive.earth. Após discursar pela paz no mundo, Gisele chorou, foi consolada pela cantora. A ex-modelo chegou a arriscar alguns versos de Imagine, de John Lennon. "Quero convidar a todos para darem as mãos e nos unirmos em uma corrente de amor. Vamos enviar essa corrente positiva para o mundo", disse Gisele.

adblock ativo