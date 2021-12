Gravações inéditas dos Beatles serão lançadas em novembro

Um segundo álbum de compilação de atuações inéditas dos Beatles, gravadas ao vivo na década de 60 para uma emissora da BBC, chegará às lojas já no próximo dia 11 de novembro, informou nesta sexta-feira, 13, a emissora britânica.

O álbum incluirá 37 atuações com alguns de seus primeiros sucessos e versão nunca lançadas até agora, além de 23 gravações com conversas e brincadeiras entre os integrantes da banda, todas gravadas entre 1963 e 1964.

Esta nova compilação, uma continuação do álbum On Air - Live At The BBC, lançado ainda em 1994, também inclui duas canções que nunca foram registradas por seu selo fonográfico, Beautiful Dreamer e Chuck Berry's I'm Talking About You.

As míticas Lucille, I Got a Woman e Glad all Over também são faixas que se destacam nesta nova compilação.

No início de sua carreira, os Beatles - Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison - tocaram um grande variedade de canções nas 275 atuações apresentadas para "BBC" entre março de 1962 e junho de 1965.

Em 1963, por exemplo, o quarteto de Liverpool esteve em 39 programas de rádio e, apenas em um dia, chegaram a gravar 18 canções em uma sessão de pouco menos de sete horas, na qual havia pouca margem para corrigir erros e fazer os acertos necessários.

Embora o lançamento tenha sido confirmado hoje pela emissora pública, os fãs dos Beatles já haviam antecipado essa notícia no final de agosto em um blog dedicado à icônica banda britânica.

Mesmo sem a confirmação da emissora, os fãs tomaram conhecimento deste novo lançameto através do Facebook do selo fonográfico MCA Music, a subsidiária da Universal Music nas Filipinas, e a empresa que atualmente tem os direitos dos catálogos do grupo.

O primeiro álbum lançado com as gravações ao vivo para a emissora britânica chegou ao topo das paradas de sucessos no Reino Unido.

