Gravações de novelas da Globo serão suspensas durante partidas do Brasil

Os atores da Rede Globo terão uma folguinha nos jogos da seleção brasileira, cuja estreia na Copa do Mundo da África do Sul contra a Coreia do Norte acontece nesta terça-feira, 15. Segundo a coluna Zapping, publicada na Folha de S. Paulo, os trabalhos no Projac serão suspensos em todas as partidas da seleção de Dunga.



As gravações das novelas, que muitas vezes acontecem nos sábados, domingos e feriados por conta do intenso ritmo de trabalho para pôr os folhetins no ar de segunda-feira a sábado, serão interrompidas para os elencos e equipes técnicas de "Passione", "Escrito nas Estrelas" e "Tempos Modernos".

Elenco de "Ti-ti-ti", trama que estreia em julho", terá folga para assistir aos jogos do Brasil na Copa

Até os atores de "Ti-ti-ti", trama que vai suceder a novela de Bosco Brasil no horário das 19h, terão dispensa nas partidas. As gravações do remake, de autoria de Maria Adelaide Amaral, já foram iniciadas em São Paulo e as cenas começam a ser registradas em estúdio a partir de amanhã. A estreia ocorre no início do segundo semestre.

