Grandes nomes da MPB participam de projeto no TCA

A Palco Produções vai realizar no Teatro Castro Alves três edições do Verão MPB. Em 29 de janeiro, a cantora Marina de la Riva homenageia Caymmi. Os ingressos estão à venda: R$ 100 e R$ 50 (filas A a W) e R$ 80 e R$ 40 (filas X a Z11).

No dia 4 de fevereiro, será a vez de Roberto Menescal e Marcos Valle apresentarem Bossa, Samba e Jazz. Os ingressos do segundo show começarão a ser vendidos nesta sexta-feira, 19, com as inteiras custando R$ 130 e R$ 100. Toquinho e Ivan Lins vão encerrar o projeto em 19 de março.

