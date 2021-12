Grafiteiros baianos mostram sua arte no Centro Cultural Correios

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de exposição



Admiradores da arte urbana contemporânea poderão conferir uma grande intervenção artística em Salvador. Entre os dias 27 de janeiro e 12 de março o projeto "Grafite: Sinais Urbanos" reunirá sete artistas do grafite baiano que mostrarão seus trabalhos no Centro Cultural Correios, no Pelourinho.



A fachada e as paredes internas do Centro Cultural serão revestidas por painéis de madeira que serão o suporte para os trabalhos dos grafiteiros Afro, Charles Brak, Corexplosion, Denissena, Rebeca Silva, Samuca e Tarcio V.

adblock ativo