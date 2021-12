Grafiteiro, tatuador e artista plástico homenageiam Amado

Aquele homem nu, visível apenas aos olhos de sua própria viúva, intrigava Denissena quando menino. Era José Wilker como Vadinho, no filme homônimo a Dona Flor e Seus Dois Maridos, um dos clássicos de Jorge Amado.

Nesta sexta-feira, 10, quando o centenário do escritor suscita um sem-número de homenagens, o artista participa da festa com latas de spray em punho. Enquanto o leitor passa os olhos por estas páginas, uma obra em grafite de três metros de altura estampa a fachada de A TARDE.

"É um acontecimento histórico. Nos 100 anos de Jorge Amado, estamos tendo a oportunidade de valorizar uma arte que costumava ser discriminada. E, ainda por cima, em uma instituição também centenária", empolga-se Denissena, que não hesitou em criar o trabalho com exclusividade para este caderno especial.

A iniciativa dá continuidade às ações comemorativas que começaram com uma exposição de obras de Carybé, Calasans Neto e Floriano Teixeira, principais ilustradores dos livros de Jorge Amado. A mostra de telas, todas pertencentes ao acervo da Paulo Darzé Galeria de Arte, esteve em cartaz no hall de A TARDE entre maio e junho.

Novos traços O grafite não foi a única linguagem a se render aos encantos amadianos. O artista plástico Ricardo Franco também topou o desafio de levar para as artes gráficas sua leitura de Jorge Amado. Eis porque, excepcionalmente, a marca do Caderno 2+ ganhou um traço diferente. E há mais surpresas esperando pelo leitor nas próximas páginas.

"Apesar dos romances de Jorge serem cheios de cores e sabores, vimos uma nova ótica, por esse motivo resolvemos deixar os traços o mais orgânicos e homogêneos possíveis, para representar o espírito livre e vivo de Jorge", explica Franco, que desenvolveu o trabalho em parceria com a equipe da Graal Comunicação. As ilustrações, que lembram desenhos feitos a caneta, são incrementadas por pequenas citações retiradas de obras clássica do autor.

O trabalho de Ricardo Franco também está representado bem longe de Salvador. Hoje mesmo acontece a abertura de uma mostra temática brasileira batizada de Jorge Sempre Amado, em Helsinque, na Finlândia.

Gabriela foi a personagem que o inspirou a criar Só o Olhar - Vivências e Prazeres de Jorge Amado, pintura em acrílica sobre tela com dimensões de 1,20m x 0,80. "Mas é a Gabriela de Sônia Braga", ressalta o artista, que fecha uma temporada de mostras internacionais que incluiu passagens por países como Portugal e China.

Coisa de pele Para a estudante de publicidade Caroline Matos, de 21 anos, a afinidade com a obra de Jorge Amado é coisa de pele. Tanto que ela escolheu Mar Morto como tema de sua décima tatuagem. A arte coube a Nill Ojuara, do Rangel Tattoo Studio, que apostou no desenho de caravelas sob tempestade.

"Gosto de fazer tatuagens tradicionais, ao estilo old school. Os marinheiros foram uns dos primeiros a usar tatuagem, então as caravelas têm tudo a ver com meu trabalho", comemora Ojuara.

"É uma referência ao início do livro, que sintetiza bem a história dessa gente que tem que ir para o mar pescar enquanto a família fica esperando", lembra Caroline, cuja família é de Ilhéus. "Minha avó já me contava essas histórias".

