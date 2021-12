Grace Lee Whitney, da série 'Star Trek', morre aos 65 anos

A atriz Grace Lee Whitney, que interpretou Yeoman Janice Rand, a assistente do capitão Kirk na primeira temporada da série Star Trek, morreu neste final de semana em sua casa, na Califórnia, Estados Unidos, aos 85 anos. Whitney faleceu de causas naturais, confirmou seu filho Jonathan Dweck.

Ela viveu a personagem Yeoman Janice Rand, assistente de Kirk, em oito dos treze episódios da primeira temporada de Star Trek, antes de ser dispensada. Segundo a atriz escreveu em sua biografia, The Longest Trek: My Tour of the Galaxy (1998), ela deixou a série porque tratava problemas de alcoolismo e os produtores se preocupavam com a química entre ela e William Shatner (capitão Kirk).

Ela voltou a aparecer na franquia nos filmes Star Trek: O Filme e Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida. A atriz também trabalhou na série Batman que foi exibida nos anos 1960, e em filmes como Quanto Mais Quente Melhor e Irma la Douce.

