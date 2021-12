Governo assina acordo para realização de 372 projetos

O Palácio Rio Branco ficou lotado, na manhã desta quinta-feira, 3, na cerimônia de assinatura do Termo de Acordo e Compromisso (TAC) dos Editais Setoriais 2016 da Secretaria de Cultura do Estado.

Desta feita, foi disponibilizado um montante de R$ 30 milhões, proveniente do Fundo de Cultura da Bahia, com renúncia fiscal da Oi e Coelba, beneficiando 372 projetos culturais de um total de 3.265 inscritos em diversas áreas: música, audiovisual, literatura, dança, teatro, circo, cultura popular e outras, mais uma novidade: capoeira.

Depois de uma breve apresentação da banda de música dos professores da Fundação Cultural do Estado (Funceb), o secretário de Cultura, Jorge Portugal, subiu ao púlpito.

“Apresentamos hoje um Fundo de Cultura de valor histórico, nunca antes alcançado, com destaque para um superedital para o audiovisual, que estávamos devendo já há algum tempo, no valor de R$ 14,5 milhões, em parceria com a Ancine”, disse Portugal.

“Também hoje inauguramos o edital de capoeira, no valor de R$ 500 mil. A capoeira hoje dissemina até a língua portuguesa mundo afora, mais do que as embaixadas”, afirmou.

Ele também demonstrou, por meio de um mapa da Bahia projetado em um telão, que foram contemplados “praticamente todos” os territórios identitários. “Vejam como (a distribuição do Fundo de Cultura) se espalha por todo o território baiano. Um mapa republicano de como se faz a cultura na Bahia”, afirmou.

O governador Rui Costa veio em seguida, ressaltando a forma democrática de distribuição do fundo: “É mais um ato de afirmação de escolha transparente e democrática, sem qualquer intromissão na escolha dos projetos selecionados. Eu fico sabendo quais projetos foram selecionados junto com a imprensa”.

Em discurso, lembrou que, enquanto o Rio de Janeiro declara falência nas contas públicas, a Bahia mantém e amplia seus projetos. “Esse é o nosso valor político, uma gestão adequada aos gastos. Não é cortar, é gastar melhor, com eficiência e ações estruturantes”, disse.

Em seguida, fez algumas promessas na área da cultura, como soltar, até janeiro, o edital de licitação da reforma da Sala do Coro do Teatro Castro Alves, iniciar o processo de publicização da Orquestra Sinfônica do Estado da Bahia (Osba) e tocar um projeto de utilização das escolas como centros culturais, utilizando seus teatros e auditórios como cineteatros.

“Em 2017, já teremos escolas culturais disponíveis não para os alunos, mas também para suas cidades e comunidades”, disse.

Outra promessa foi a de dobrar o número de jovens atendidos pelo Neojiba. “O Neojiba é um projeto social, até mais do que cultural. Por isso, o transferimos para a Secretaria de Direitos Humanos. Hoje, ele atende cinco mil jovens em toda a Bahia. Espero chegar ao fim do mandato com dez mil jovens atendidos”, disse.

Após o discurso do governador, os proponentes contemplados se enfileiraram para assinar os TACs. Entre eles estava o cineasta Rodrigo Luna. “Fui contemplado em um projeto de desenvolvimento de roteiro com meus parceiros, Ronei Jorge e Paula Lice. É um longa de ficção, ambientado no imaginário do disco Drácula, I Love You (1975), da cantora Tuca”, contou.

Mais contemplados

Outro cineasta presente era Alexandre “Xanxa” Guena: “Meu projeto é um curta- -metragem sobre fetiche. O edital vai me possibilitar fazer com algum dinheiro o que já faço, há alguns anos, sem. Vou dar uma incrementada na estética”.

Sorridente, a professora Cristiane Souza, da Unilab (Universidade Internacional de Integração da Lusofonia), estava na fila para assinar seu projeto contemplado no edital de leitura. “Vamos difundir a leitura às crianças, jovens e adultos de comunidades da Baía de Todos-os-Santos. Além disso, trabalhamos a formação de professores para contação de histórias das culturas afro-brasileira e indígenas”.

Da área de música, o produtor e guitarrista Thiago Guimarães teve aprovado o projeto Rockambo, uma série de shows que visa o intercâmbio entre bandas da capital e do interior.

“Teremos três dias de shows em Feira de Santana, com quatro bandas por noite, mais dois dias de workshops”, contou.

