Governador garante funcionamento do Teatro Jorge Amado

O governador Jaques Wagner garantiu nesta terça-feira, 23, que vai manter o Teatro Jorge Amado em funcionamento. ""Há um contrato para uso do imóvel até o final de dezembro. Até lá, estamos buscando empresas que queiram investir em um espaço cultural. Se isso não acontecer, o próprio Estado vai arcar com o prédio, de tal forma que a gente possa manter o teatro funcionando", afirmou durante a assinatura do termo de compromisso que garante R$ 51,8 milhões, via Fundo de Cultura do Estado da Bahia, para execução de projetos este ano.

O prédio onde está instalado o teatro era do curso de idiomas Universal English Course (UEC) e passou a ser administrado pela Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), após o não cumprimento de uma dívida da escola. A Desenbahia arrematou a posse do imóvel e tem até o dia 31 de dezembro para saldar as dívidas que envolvem o prédio como garantia.

