Goldflus especializou-se na chamada psicologia do retrato

Um fundo neutro, uma boa conversa e um pouco de café. Para Jairo Goldflus, renomado fotógrafo de celebridades, revistas de moda e campanhas publicitárias, estes três elementos garantem um bom retrato, afinal, como diz ele, "no simples é difícil a gente errar".

Para capturar o ser humano que se esconde por trás da imagem de figuras públicas, o paulista se transforma em psicólogo, pois, para ele, fotografar gente é muito mais psicologia do que técnica e cinco minutos são suficientes para atingir o resultado. "Eu não tenho grandes dificuldades com a pessoa que está na minha frente. É um ser humano, pode ter um trabalho intelectual ou artístico incrível, volumoso, mas não deixa de ser um ser humano e tem suas deficiências".

O trabalho psicológico é transformar o que precisa de muita concentração numa coisa rápida, que não dói, em um momento em que a pessoa nem percebe que está sendo fotografada". Assim ele descreve, em entrevista por telefone, o processo desenvolvido em 25 anos de carreira e cuja fórmula se resume a uma hora de conversa e poucos cliques. Há muito tempo, o retratista se afastou do visor da câmera e passou a usar o propulsor para dispará-la e desta forma criar uma intimidade com o fotografado. "É olho no olho, não tem uma barreira. Isso aproxima demais e faz com que a pessoa confie em você", explica.

Jairo define o fotógrafo profissional como um fazedor de climas, aquele que prepara o ambiente para deixar o fotografado à vontade. "Como fazedor de climas, tTenho a obrigação de trazer para a pessoa uma segurança de que a picada vai ser rápida e não vai ter problema. É entender se ela é solta ou não. Aí ela relaxa e sai a foto", diz ele. "É preparar o clima para que a pessoa se sinta bem para poder dar o que eu preciso, que é o meu retrato, seja ele produzido ou não. Eu tenho muito papo antes de fotografar", prossegue. Nas conversas de ambientação, Jairo Goldflus se revela um curioso, faz as perguntas que passam pela cabeça na hora e, de certa forma, chega próximo do papel de um jornalista, carreira em que se formou, mas nunca exerceu.

Fotógrafo de biblioteca - A técnica desenvolvida por Jairo é a base das imagens do livro Público, projeto pessoal do fotógrafo lançado recentemente, com retratos de mais de 150 personalidades, dos campos das artes, moda e esporte. Gilberto Gil, Caetano Veloso e Wagner Moura são os baianos presentes na obra.

Ao longo de quase uma década, Jairo se dedicou às fotografias de Público, simplesmente expondo-as nas paredes de seu estúdio. Somente ano passado resolveu reuni-las em um livro que mescla uma linguagem mais clássica, do portrait em branco e preto no cenário de fundo infinito, a retratos mais produzidos e teatrais, como

Cauã Reymond vestido como Courtney Love e Marcos Caruso criando 15 personagens com 15 chapéus diferentes e uma blusa de gola rolê.

"Se está lá é um filho. De alguma forma existe uma afinidade ou uma admiração. Também tem muita gente que normalmente não gosta de se expor, como Fernanda Montenegro, Ariano Suassuna", conta.

Nos papos descompromissados que permearam as sessões de foto para o livro, Jairo foi fazendo amigos e descobertas: o cantor Lenine se empolga ao falar das suas orquídeas e o navegador Amyr Klink coleciona canoas e remos.Goldflus levou um bom tempo para convencer o navegador a posar para suas lentes, em uma sessão que usou neve artificial. Amyr, que é avesso a retratos, explicou ao fotógrafo: "O problema é quando você aponta a câmera pra mim". Goldflus disse, então, que seria rápido e fez apenas oito cliques.

Para completar sua coleção e expressar seu interesse por fotografia, artes e esporte, Jairo Goldflus foi atrás de algumas pessoas que não poderiam faltar, como Sebastião Salgado, Arnaldo Antunes e a pianista portuguesa Maria João Pires. "Tentei Marisa Monte, mas ela estava em um ano sabático. Também gostaria de ter fotografado pessoas que já perdemos, como Caymmi, Niemeyer, Raul Cortez e Paulo Autran".

Como alguns de seus retratados, Jairo também não gosta de se sentir exposto do outro lado da câmera, apesar de ser casado com a atriz Gabriela Duarte. "Eu nunca vou em vernissage. Não ando em ambiente fotográfico, não faço parte de nenhuma associação de fotógrafos. O lado social que o trabalho traz me dá um pouco de aflição. A exposição como fotógrafo vira uma coisa meio glamourosa que não tem glamour", explica o paulista, que se define como fotógrafo de biblioteca. "Na minha época não tinha internet. O livro, em si, tem uma importância muito maior do que qualquer outra coisa", desconversa, sobre não expor em galeria os retratos.

"Fotografar essas pessoas foi muito bacana e agora estou sofrendo uma síndrome de abstinência. Continuo fazendo publicidade, revista, mas tenho que criar um projeto pessoal de novo".

