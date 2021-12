Goethe-Institut inaugura a Residência Artística Vila Sul

O Goethe-Institut, Instituto Cultural da República Federal da Alemanha, inaugura, nesta quarta-feira, 16, em Salvador a Residência Artística Vila Sul, primeira e única da instituição abaixo da linha do Equador. Ela abrigará artistas de todo o mundo, dos mais diversos campos de conhecimento, que promoverão múltiplos diálogos.

A inauguração oficial da residência (a parte física é composta por quatro apartamentos que estão localizados no último andar do Goethe, que foi totalmente reformado) acontece em dois momentos: a partir das 18h30, com a cerimônia formal para convidados no Teatro do Icba, e a partir das 20 horas, com festa aberta ao público.

“A escolha de Salvador para apresentar o sul global tem vários motivos. Além das razões históricas e culturais, o Goethe Institut tem atuação marcante na cidade há mais de 50 anos”, afirma Manfred Stoffl, diretor do instituto de Salvador, há nove meses na cidade.

Questionamentos

O fato de a população ser na maioria afrodescendente (Salvador é tida como a cidade mais negra do mundo fora da África) também contribuiu para a criação da primeira residência, já que será uma oportunidade para se questionar as relações do norte e sul global, entre outros temas relevantes.

O Goethe-Institut tem 159 unidades no planeta e esta é a terceira residência do instituto (as outras duas são no hemisfério norte), o que demonstra o prestígio da cidade de todos os santos e orixás. Entre as autoridades esperadas na inauguração estão o presidente do Parlamento Alemão, Norbert Lammert; o presidente do Goethe-Institut, Klaus-Dieter Lehmann; e o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel.

A voz dos residentes

Os residentes que já estão na casa desde o final de outubro parecem já bem integrados com a cultura local. Com exceção da escritora portuguesa Grada Kilomba, que estava viajando, os outros quatro falaram para A TARDE sobre experiências que tiveram em Salvador.

A alemã Sigrid Gareis, curadora e dramaturga, conta que participou do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac Bahia). Ela propôs uma maratona de intervenções artísticas ao longo de oito horas. “Gostei muito da experiência. Só espero que os cortes de orçamento para cultura brasileira sejam revistos”, frisa.

Convicções

O cenógrafo e figurinista Jürgen Kirner, junto com Erick Saboya, trabalha na cenografia do espetáculo A Mulher do Fundo do Mar, que traz a atriz Iami Rebouças no elenco. Para Kirner, que recebeu o convite para atuar na cenografia por parte do dramaturgo Aldri Anunciação, é importante confrontar suas convicções estéticas em condições adversas. Ele também acha importante que o teatro fale “do que está ao seu redor”.

Já o cientista político alemão Christoph Bieber, que tem como foco de suas pesquisas, entre outras coisas, a ética, bem como democracia e novas mídias, quer pesquisar o impacto das eleições dos EUA na Europa e Brasil.

Bieber já teve um encontro informal para debater esta questão com estudantes e professores. Sobre a política do país, ele acredita que, na atual conjuntura mundial, os partidos políticos devem passar por mudanças, “ao contrário do sistema político europeu”.

Candomblé

Adolphe Binder, diretora artística do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, já assistiu a duas cerimônias de candomblé e diz que a residência dá a ele oportunidade de aprofundar pesquisas de seu interesse.

