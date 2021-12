Gloria Trevi supera as 370 mil visualizações com novo clipe

A cantora mexicana Gloria Trevi superou nesta terça-feira, 5, 370 mil visualizações de seu novo videoclipe, "Habla Blah Blah", lançado no último fim de semana. O vídeo, que tem a participação de Shy Carter, foi gravado na capital mexicana. A cantora assina a direção com Tronic.

A letra da música é sobre o final de uma relação em que uma parte se dedica a espalhar mentiras, transformando a vida da outra em pesadelo. "A própria Gloria se identificou com esta canção, que resumiu no verso: 'enquanto as pessoas falam mal de mim, eu me encho de ânimo e me torno mais forte'", comentou a assessoria da artista em comunicado sobre o vídeo, disponível no YouTube.

"Habla Blah Blah" será a primeira música que Trevi gravará em inglês. A versão deve ser lançada nas próximas semanas.

A cantora retomará em setembro a tour "Cinematográfico" em várias cidades dos Estados Unidos, como Sacramento, San José, San Diego, e Santa Barbara, na Califórnia, e Albuquerque, no Novo México.

Confira o clipe:

