Glória Pires revela que sente-se cada vez mais bonita

Em entrevista à Revista Contigo!, Glória Pires, 47, revelou estar bem resolvida com os efeitos do tempo em sua aparência. ¿Eu envelheci, não é? E não tenho problema com isso. Sinto que estou melhor hoje. Mais bonita, mais feliz, mais segura¿.

A atriz, que tem 42 anos de carreira, interpreta atualmente a personagem Norma, na novela Insensato Coração, e está no ar também como Maria de Fátima na reprise de Vale Tudo, exibida no canal fechado Viva. ¿Por ter boa relação com a família e carreira sólida, as pessoas me associam a essa imagem. Mas não sou perfeita. E nem tenho pretensão de ser¿, afirmou.

Na vida pessoal, Glória, que está prestes a completar 23 anos de casada com Orlando Morais, 49, afirma que a relação com o músico a tornou mais segura. "Orlando me abriu os olhos, me mostrou um lado das coisas que eu não imaginava. Essa troca me libertou de muitos fantasmas de cobranças que tinha comigo. Ele abriu as portas para trazer à tona o que eu tinha de melhor¿.

Com Orlando, a atriz teve três filhos: Antônia, 18, Ana, 10, e Bento, 6. Já Cleo Pires, 28, é fruto do seu primeiro casamento, com o cantor Fábio Jr.

