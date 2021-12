Glória Pires brinca com boato sobre casamento da filha

Cleo Pires e o publicitário João Vicente Castro já negaram o boato de que iriam se casar, mas os rumores continuam e virou motivo de brincadeira. A recente capa da Playboy disse que Glória Pires fez piada com o assunto. "Minha mãe me ligou dando os parabéns pelo casamento e perguntando por que não foi convidada", brinca.

Os primeiros rumores diziam que o casamento seria no dia 28, mas, de acordo com a revista Contigo, foi adiado por causa da atuação da atriz na novela Araguaia, da Rede Globo. Agora, o casório estaria marcado para este mês.



Após saber do boato que teria oficializado a união com a namorada no dia 28, João Vicente de Castro também fez brincadeira. "Soube agora que meu casamento foi ontem (dia 28) e eu não fui. Espero que tenha sido legal", disse no Twitter.



Apesar da ironia, o publicitário confirma a intenção de se unir à atriz. "É claro que eu vou me casar com a mulher da minha vida". De acordo com colunistas, o vestido da noiva é feito pela sogra dela, a estilista Gilda Midani.

