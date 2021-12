Glória Pires autografa livro nesta terça em Salvador

Glória Pires fará o lançamento do livro “40 anos de Glória” em Salvador nesta terça-feira, 31, às 19h, na Livraria Saraiva Mega Store, do Salvador Shopping. A atriz autografará a publicação, escrita por Eduardo Nassife e Fábio Fabrício Fabretti.

A obra traz detalhes sobre a vida e a carreira de Glória Pires, que já trabalhou em 21 novelas, 13 filmes, duas minisséries e programas ao longo dos 40 anos de carreira. Além do lançamento do livro, o público pode conhecer um pouco mais sobre a trajetória da atriz em uma exposição que reúne fotos e trechos da publicação, no piso L2 do Shopping.

