Glória Maria é eleita a jornalista mais bonita do Brasil

Glória Maria foi eleita a jornalista mais bonita do Brasil. Em enquete realizada pelo site UOL, a repórter especial do 'Globo Repórter' desbancou as apresentadoras Patrícia Poeta, do 'Fantástico', e Renata Fan, do 'Jogo Aberto', que ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.



A jornalista ficou muito feliz ao saber que havia sido eleita, mas na opinião dela quem deveria ter ganhado é a apresentadora do 'Bom Dia Brasil' (Rede Globo), Renata Vasconcellos, que ficou com a quarta colocação. "Acho a Renata a mulher mais bonita não só do jornalismo, mas do Brasil. De qualquer maneira, acho que os internautas entenderam o que é beleza. Beleza é muito mais do que ser magra e cheia de botox. Eles votaram em quem achavam mais querida, mais simpática", afirmou.

