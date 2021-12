Globo terá seriado com temática espírita

Depois da novela “Escrito nas Estrelas”, de Elizabeth Jhin, a Rede Globo terá mais uma produção com temática espírita na programação deste ano: “A Cura”. Segundo a coluna de Flávio Ricco, do Uol, o novo trabalho da emissora, com data de início ainda não foi divulgada, será protagonizado por Selton Mello, há alguns afastado da televisão. Na minissérie, Selton Mello vai dar vida a um médico que se utiliza de poderes espirituais para ajudar na cura de seus pacientes.

