Globo reprova o desabafo de Ana Maria Braga no programa Mais Você

Um desabafo ao vivo de Ana Maria Braga durante o programa Mais Você desagradou a cúpula da Rede Globo. O episódio aconteceu na última terça-feira, 22, quando ela negou que mantivesse uma relação com o professor de dança Renato Zóia, que a acompanhou no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha S. Paulo, a emissora teria autorizado a apresentadora a comentar o assunto no programa, mas não da forma e com os termos que ela usou. “Estou sofrendo calúnia, difamação, injúria”, declarou.







A apresentadora promete processar a revista e os jornalistas responsáveis. No início deste mês, a assessoria dela divulgou uma nota oficializando o fim do casamento com Marcelo Frisoni.

