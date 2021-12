Globo recebe críticas após participante fazer 'blackface' no 'Show dos Famosos'

A TV Globo foi criticada nas redes sociais por mais uma vez promover o "blackface" em uma das suas atrações. Na semifinal do grupo 2 do "Show dos Famosos", atração do "Domingão do Faustão" em que artistas fazem apresentações cover de outros cantores, a comediante Helga Nemeczyk se pintou de preto para fazer uma performance como a cantora norte-americana Beyoncé.

Não é a primeira vez que isso acontece neste mesmo quadro: na final de 2017, o ator Nelson Freitas se pintou de negro para interpretar James Brown e, ao comentar a apresentação, Freitas revelou que "queria ser 'negão'" como a lenda do soul norte-americano.

Nas redes sociais, usuários apontaram a repetição do uso do "blackface" pela Globo e lembraram que a emissora já vinha sendo criticada pela falta de representatividade em suas produções. A atual novela das nove, "Segundo Sol", foi criticada pela ausência de atores negros e obrigou a Globo a se posicionar sobre o assunto.

