Globo estuda "perdão" a Tom Cavalcante

Quase dez anos depois de rescindir contrato com a Globo e migrar para a Record, o humorista Tom Cavalcante foi finalmente retirado da lista de "desafetos" da emissora. Por causa da rescisão, ocorrida em 2004, Tom passou a ser "persona non grata" e teve as portas fechadas para todo o sempre. Só que a Globo não esperava que a reprise de Sai de Baixo iria chamar tanto a atenção dos telespectadores, ao ponto de ressuscitar a moribunda audiência da emissora nos domingos à noite...

Sinal dos tempos

A primeira indicação de que Tom Cavalcante teria sua pena de "expurgo" da Globo minimizada foi a reexibição, nas últimas semanas, de capítulos do Sai de Baixo em que aparece seu personagem, Ribamar, no Viva, canal pago das Organizações Globo. Até então Ribamar também era "persona non grata".

Resta saber

...se o perdão pode significar uma futura renegociação com Tom. Sem Chico Anysio (morto no ano passado) e Renato Aragão (cujo programa foi tirado do ar). A Globo estuda retomar a produção de Sai de Baixo (com episódios inéditos) ainda em 2014, mas nega.

Ranger dos dentes

Silvio Santos teve uma "recaída" em sua antiga personalidade de executivo eternamente insatisfeito. Várias produções do SBT estão temerosas de ser retiradas do ar no primeiro semestre do próximo ano.

Sangue do meu sangue

Silvio estaria irritado até com o desempenho da filha Patricia e seu Máquina da Fama, que tem ficado em 3º no ibope, atrás da Record.

A volta do Gugu

Gugu Liberato só deve voltar ao ar no SBT em julho do próximo ano. Até lá pretende continuar viajando sozinho e com os filhos, estudando línguas e cuidando de sua próspera produtora.

Na surdina

Afastado para tratar um câncer, o jornalista Carlos Nascimento negocia renovação com o SBT. Seu contrato acaba em janeiro. Não que ele precise. Nascimento é um rico empresário hoteleiro e de transporte fluvial no interior de SP.

Mais

No ano que vem, a Globo deve abrir no mínimo mais um canal SporTV para a transmissão da Copa do Mundo no Brasil. Criaria-se então, temporariamente, o SporTV 4. Ele seria dedicado só a bastidores do evento esportivo, e a recepção de convidados para entrevistas. Prepare-se, cara leitora que não gosta de futebol, para uma "overdose" desse esporte bretão.

Pague pra ver

Sim, pague para ver reprises. Canais pagos estão reprisando os mesmos filmes e programas até seis vezes por semana. O descaso ocorre até nos chamados canais educativos, como History e NatGeo.

