Globo decide suspender a continuação da série "S.O.S Emergência"

A série “S.O.S. Emergência”, da Rede Globo, corre o risco de ser extinta da programação. De acordo com a coluna de Flávio Ricco, publicada no Uol, os atores e a equipe técnica estão incomodados com o possível término e a não renovação para uma segunda temporada.

A nota esclarece que o “S.O.S Emergência” pode continuar até o final de julho ou início de agosto, mas deixou claro que tudo depende do desempenho do Brasil na Copa do Mundo.

Elenco – Sabe-se até agora que o elenco não foi comunicado a respeito da gravação de outras cenas e que os profissionais responsáveis pela redação dos textos foram informados que deveriam interromper seus trabalhos.

Até um dos capítulos que já foi gravado, cujo tema era o campeonato mundial, não tem previsão de ir ao ar. Comenta-se que o motivo da não renovação da temporada tem a ver com a audiência.

Além da transmissão de programas sobre a Copa do Mundo, a trama não estaria com bons resultados no Ibope. “Norma”, com Denise Fraga, ocupou o mesmo horário no ano passado e foi suspenso por causa da baixa audiência.

