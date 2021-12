Glenda Kozlowski escreve palavra com grafia errada no Twitter

Glenda Kozlowski escreveu a palavra “cinismo” com “s” no seu Twitter na manhã desta quinta-feira, 05. "Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde, boa noite! Salto alto? Sinismo? Cara de pau?", escreveu a apresentadora do Globo Esporte, da Rede Globo.



A jornalista tentou corrigir o erro em sua página, mas acabou reproduzindo a palavra da mesma forma como havia escrito na primeira mensagem. "Desculpa saiu errado mesmo! Sinismo! Nunca Cinismo! Please!".

