Gisele e Tom Brady gastam R$ 37,2 mi para mudar de andar em 'apê'

O casal Gisele Bündchen e Tom Brady desembolsou US$ 12 milhões (R$ 37,2 milhões) para mudar o andar do apartamento que eles compraram no edifício 70 Vestry, em Nova York (EUA). Eles já tinham pago US$ 20 milhões (R$ 61,9 milhões) pelo imóvel, mas visitaram o prédio, que está em construção, e decidiram que não queriam mais morar no 11º andar.

A brasileira e o marido optaram por trocar o apartamento por outro no 12º andar. Além de mais alto, o imóvel é maior e inclui um terraço com 176 metros².

Não se sabe se o tamanho do apartamento influenciou na decisão ou se foi superstição, já que Brady é número 12 no New England Patriots, onde joga.

De qualquer forma, essa não chega a ser uma grande extravagância para o casal, já que Brady recebeu uma quantia extra em sua conta bancária essa semana. O atleta ganhou a segunda parcela - no valor de US$ 14 milhões (R$ 43,7 milhões) - do bônus que ele recebeu por renovar o contrato com o clube.