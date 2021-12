Gisele Bundchen na campanha em prol das vítimas

MIAMI - A modelo brasileira Gisele Bundchen enviou um cheque de 1,5 milhão de dólares à Cruz Vermelha Internacional para ajudar na reconstrução do Haiti, devastado por um terremoto na última terça-feira. Segundo o jornal The Boston Globe, até agora, essa foi a maior doação individual de uma celebridade à causa.

O devastador terremoto que vitimou centenas de milhares de pessoas, comoveu astros de Hollywood e da música pop também, que conclamam seus fãs a ajudarem as vítimas e fazem doações do próprio bolso, a começar pelo rapper de origem haitiana Wyclef Jean.

Os atores Angelina Jolie e Brad Pitt estiveram entre os primeiros artistas a participar da campanha, doando 1 milhão de dólares da sua fundação para a entidade Médicos Sem Fronteiras. A organização atua em Porto Príncipe, onde dezenas de milhares de pessoas morreram por causa do tremor de sexta-feira.

A cantora Madonna doou 250 mil dólares por meio da entidade Parceiros na Saúde, e disse em nota na sexta-feira que reza pelos haitianos.

"Não consigo imaginar a terrível dor e sofrimento que eles estão experimentando. Peço a todos os meus amigos e fãs no mundo todo que se juntem a mim coletivamente para se equiparar à minha contribuição, ou que doem o que puderem", disse.

Wyclef Jean lançou uma campanha por mensagem de texto, pedindo aos fãs que doem cada um 5 dólares para o seu Fundo do Terremoto Yele Haiti. A doação é descontada na conta de celular de quem mandar a palavra "Yele" para o numero 501501 (só nos EUA).

Na tarde de sexta-feira, a arrecadação já chegava a 1,9 milhão de dólares, e o músico está no Haiti "prestando ajuda e avaliando a situação," segundo o seu site www.yele.org.

O ator George Clooney irá apresentar no dia 22 uma maratona televisiva beneficente na MTV, sem intervalos comerciais, disse o canal na sexta-feira. Jean e outros músicos pop e astros do cinema também devem participar.

O evento, chamado "Hope for Haiti" ("esperança para o Haiti"), deve acontecer em Los Angeles e Nova York, e será transmitido pelas redes ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, HBO e por todos os canais da MTV.

A cantora colombiana Shakira pediu aos fãs que façam doações para reconstruir ao Haiti. Sugeriu que o dinheiro seja entregue ao Unicef ou à fundação de Jean.

Mais doações - A atriz Alyssa Milano, embaixadora da boa vontade do Unicef (órgão da ONU para a infância), usou na quinta-feira seu blog no site The Huffington Post para desafiar empresas dos EUA a imitarem sua doação. Ela disse que o dinheiro será usado na compra de suprimentos médicos, lonas, comida e kits de água para o Haiti.

"Chorei e então fiz a única coisa que eu poderia fazer (...): assinei um cheque de 50 mil dólares para o Fundos dos EUA para o Unicef", escreveu ela.

Já Chris Martin, do Coldplay, sugeriu que as doações sejam feitas à ONG Oxfam, cuja embaixadora global Scarlett Johansson, atriz, também pediu contribuições para o Haiti.

A apresentadora Oprah Winfrey se envolveu na quarta-feira, pedindo aos espectadores do seu popular programa de TV que façam doações à Cruz Vermelha.

O ator Ben Stiller, que tem angariado dinheiro para uma escola em Ceverine, no Haiti, por meio da fundação Save the Children, também fez um apelo no programa de Larry King, na CNN, por doações de 10 dólares, debitadas na conta de quem enviar um SMS com a palavra "Haiti" ao número 90999 (também só nos EUA).

A primeira-dama Michelle Obama também fez um apelo por doações via celular nessa campanha, que até a noite de quinta-feira já havia arrecadado 5,9 milhões de dólares, destinados à Cruz Vermelha Haitiana.

O ciclista Lance Armstrong prometeu 250 mil dólares da sua Fundação LiveStrong, segundo o site da entidade. O dinheiro será destinado aos Médicos Sem Fronteiras e aos Parceiros da Saúde, entidade fundada pelo professor de Harvard Paul Farmer.

O ator e diretor Tyler Perry doou 250 mil dólares e está recebendo doações pelo site www.tylerperry.com/HaitiRelief.

Na Times Square, em Nova York, o mágico David Blaine começou uma apresentação de 72 horas de truques e mágicas para os transeuntes, e disse: "Temos tanto aqui e aquele país não tem nada. Só a ideia disso já é horrível".



